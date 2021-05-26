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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:50 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 18:56

ABD’nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde yaşanan silahlı saldırıda, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.


San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının,  Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki  silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.
 
Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay  yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz  soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz.”  uyarısı yapıldı.
 
Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri,  söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok  sayıda yaralı olduğunu bildirdi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge  savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
 

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ABD California silahlı saldırı
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