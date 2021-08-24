ABD'de sel felaketi: Kayıp sayısı 50'ye yükseldi!

Tennessee'de hafta sonu yaşanan afette, en az 22 kişi hayatını kaybederken, eyalet yetkilileri önce 45 olarak açıkladıkları kayıp sayısının 50'ye çıktığını duyurdu.

Ulusal Hava Servisinin tahmin edilenden 3 kat daha fazla yağmurun yağdığını belirttiği bölgede sel, yolları, telefon ve elektrik hatlarını tahrip ederken, acil durum görevlilerinin her evi tek tek dolaşarak afetzedelere ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

7 AYLIK İKİZLER DE SELE KAPILDI

Selden etkilen bölgede hayatını kaybedenler arasında 7 aylık ikiz bebeklerin olduğu bilgisi de aktarıldı.

Humphreys İlçe Şerif Ofisi, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, henüz 7 aylık olan ikiz bebeklerin selden kaçmaya çalışan babalarının kucağından düşerek akıntıyla beraber sürüklendiği bilgisini paylaştı.

İkizlerin ölümü hayatta kalan aile üyeleri tarafından doğrulanırken, acılı ailenin cenaze masrafları için yardım kampanyası başlatıldı.