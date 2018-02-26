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ABD'de sel felaketi! Can kayıpları var

26 Şubat 2018 Pazartesi - 9:46 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 9:46

ABD'nin orta bölgelerinde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.


Michigan,  Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde hafta sonu etkili olan  fırtına ile şiddetli yağışın yol açtığı sel sebebiyle 5 kişinin öldüğü  kaydedildi.
 
ABD Ulusal Meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, saatteki  hızı 80 kilometreye aşan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.
 
Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle 3 eyalette 20 binden  fazla kişiye elektrik verilemedi.
 
Kentucky eyaletindeki Interstate 64 karayolu sel nedeniyle çift yönlü  trafiğe kapatıldı.
 
Şiddetli fırtınanın etkili olması beklenen Missouri, Indiana ve  Illinois eyaletlerinde acil durum ilan edildi.
 
  
 
 
 
 

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