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ABD'de sayı artıyor! Can kaybı 53

04 Şubat 2018 Pazar - 9:50 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 9:50

ABD'de, son bir hafta içinde 16 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle ekim ayından bu yana gripten ölenlerin sayısı 53 oldu.


ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinden (CDC) yapılan haftalık  açıklamada, son 7 günde ABD genelinde 16 çocuğun daha gripten dolayı öldüğü  bildirildi.
 
Bu durumda ekim ayından bu yana grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin  sayısının 53'e çıktığı kaydedildi.
 
CDC Başkan vekili Anne Schuchat, 2010'dan bu yana grip kaynaklı  hastaneye başvuru istatistiklerinde, bu yıl en yüksek rakamın görüldüğünü  bildirdi.
 
Açıklamada, bu yıl H3N2 virüsünün yaygın olduğu, bu virüsün farklı  komplikasyonlara yol açabildiği, hastaneye yatışların görüldüğü, bazı vakaların  ise ölümle sonuçlandığı ifade edildi. Schuchat, bu yılki komplikasyon ve  vakaların önceki yıllara göre çok ağır geçtiğini ve hastaneye başvurularda riskli  hasta sayısının geçen yıllardan fazla olduğunu vurguladı.
 
Yetkililer, ABD Hükümetinin griple mücadele için birçok alanda  tedbirler aldığını ancak herkesin kendini ve aile bireylerini gripten koruma  konusunda hassas davranması gerektiğini kaydetti.
 
  
 

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