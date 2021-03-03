ABD'de şaşkınlık yaratan karar! O eyalette zorunluluk kalkıyor

ABD'nin Teksas eyaleti, pandemi sebebiyle uygulanan maske takma zorunluluğunu gelecek haftadan itibaren kaldırıyor.

Eyaletin Cumhuriyetçi Partili Valisi Greg Abbott'un "Şimdi Teksas'ı tamamen açma zamanı" diyerek duyurduğu karar kapsamında kapalı olan işletmelerin tam kapasiteleriyle açılmasına izin verilecek.

Ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Teksas'ta bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 43 binden fazla ölüm kaydedildi. Eyalet, koronavirüs ölümleri sıralamasında da üçüncü.

Bir süredir partisinden kısıtlamaları sürdürmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalan Abbott yaptığı açıklamada, "Çok fazla Teksaslı istihdam fırsatlarından mahrum bırakıldı. Küçük işletmeler faturalarını ödemekte zorlanıyor" diyerek kararı almadaki gerekçesini açıkladı.