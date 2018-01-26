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ABD Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 19:52 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 22:22

ABD yönetimi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını destekledikleri gerekçesiyle 21 kişi ve 9 kurumu daha yaptırım listesine ekledi.


ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC)  yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya Ukrayna'daki istikrar bozucu eylemlerinden  ötürü yeni yaptırımlar getirildi.
 
Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını  desteklemeye devam ettiğini gösteren karar dahilinde 21 kişi ve 9 kuruma daha  yaptırım uygulanacağı bildirilirken, yaptırım listesine alınan kişiler arasında  üst düzey iki Rus yetkilinin de yer alması dikkati çekti.
 
Buna göre, Rusya Enerji Bakanlığından Bakan Yardımcısı Andret Cherezov  ve Operasyonel Kontrol ve Yönetim Departmanı Başkanı Evgeniy Grabchak'a yaptırım  uygulanması kararlaştırıldı.
 
Bu yetkililerin, Alman mühendislik şirketi Siemens ve Rus PJSC Power  Machines'in ortaklığında üretilen dört gaz türbininin kağıt üzerinde Rusya için  alınarak Kırım'a gönderilmesinde rol oynaması nedeniyle listeye eklendiği  belirtildi.
 
Açıklamada, PJSC Power Machines ve Technopromexport LLC adlı  şirketlere Rusya'nın Kırım işgalini güçlendirecek gizli türbin ticareti  dolayısıyla yaptırım uygulanacağını açıkladı.
 
Türbinlerin Rusya yerine Kırım'a gönderileceğini bilmediğini savunan  Siemens'e ise herhangi bir yaptırım kararı alınmadı.
 
Suriye hükümetine hizmet veren şirkette listede
 
Bu arada, listedeki şirketlerden Evro Polis Ltd'nin Suriye hükümetine  ülkedeki petrol sahalarını koruma hizmeti verdiği bildirildi. Şirkete halihazırda  kara listede yer alan Yevgeniy Prigozhin'in kontrolünde olduğu için yaptırım  uygulanacağı ifade edildi.
 
Yaptırım listesindeki diğer şahıslardan 11'ini ise ayrılıkçı "Luhansk  Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yetkilileri oluşturdu.
 
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımlarla ilgili açıklamasında,  yaptırımların Rusya, Minsk Antlaşması'nın kurallarını tamamen yerine getirene ve  Kırım yarımadasındaki yasa dışı işgalini sonlandırana kadar sürdürüleceğini  vurguladı.
 
Yaptırım listesine alınanların ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve  Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor.
 

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