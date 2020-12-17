18 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.399 0.50 EURO 9,4670 0.10
USD 7,7030 0.00 ALTIN 467,140 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de resmi kurumlara siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısı

DHA/AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 22:46 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 23:58

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA), ülkenin birçok resmi kurumuna yönelik siber saldırının "hükümet ve özel sektör için ciddi tehdit" olduğunu açıkladı.


ABD'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik bakanlıkları başta olmak üzere  birçok kuruma yönelik yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber  saldırının yankıları devam ediyor.
 
CISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal  hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve  diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer  verildi.
 
Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli  yazılımların" kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada,  "Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç  olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
BİDEN: SİBER GÜVENLİK, YÖNETİMİMİN ÖNCELİĞİ OLACAK, SORUMLULAR BEDEL ÖDEYECEK 
 
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, siber güvenliği yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını ve saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti. 
 
Biden, ABD Hazine, Maliye ve İç Güvenlik Bakanlıklarına siber saldırıların ardından yaptığı açıklamada, son günlerdeki siber saldırıların ABD şirketlerini ve federal hükümet kurumlarını hedef aldığına dikkati çekti. Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek. Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Rusya söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti. 
 
KANITLAR VAR
 
ABD'li medya organizasyonu Politico'nun konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Enerji Departmanı ve ülkenin nükleer silah deposunu yöneten Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin, bilgisayar korsanlarının sistemlerine eriştiğine dair kanıtları olduğunu yazdı.

ETİKETLER

ABD Siber Güvenlik saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.