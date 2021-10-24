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ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 20:03 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 20:03

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından  yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı  nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George  Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.
 
ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti  kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi,  Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve  Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi  planlanıyordu.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD
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