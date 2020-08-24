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ABD'de pusuya düşürülen 3 polis vuruldu

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:12 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:12

ABD'nin Maryland eyaletinde 3 polisin pusuya düşürülerek vurulduğu bildirildi.


Prince George İlçesi Emniyet Müdürü Hector Velez, basına yaptığı  açıklamada, 3 polisin pazar günü 18.30 civarında Hyattsville kentindeki bir  adrese haneye tecavüz ihbarı üzerine gittiklerini söyledi.
 
Velez, polislere olay yerine gider gitmez ateş açıldığını ifade etti.
 
Polislerden birinin omzundan vurulduğunu ve kolu ile bacağından  yaralandığını dile getiren Velez, bir polisin sırtından vurulduğunu, diğerinin de  ayağından yaralandığını belirtti.
 
Yaralı polislerin çatışmaya geri dönerek iki kişiyi gözaltına aldığını  aktaran Velez, bu kişilerin çatışmada yaralanmadığını söyledi.
 
Velez, polislerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
 

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ABD polis pusu
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