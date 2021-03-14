Olay, ABDnin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde meydana geldi. Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü. Chicago Polis Departmanından yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.
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ABD'de partide silahlı çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
DHA | 14 Mart 2021 Pazar - 19:44 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 19:44