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ABD'de ortaokulda silahlı saldırı

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 21:51 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 21:51

ABD'nin Los Angeles kentinde, ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.


Polis, Salvador B. Castro Ortaokulunda, bir kız öğrencinin sınıf  arkadaşlarına açtığı ateş sonucu biri kız 2 öğrencinin yaralandığını belirtti.
 
Şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan polis, saldırıda  kullanılan silahın ele geçirildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade  etti.
 
Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, saldırının  ardından hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır  olduğu, kurşun yarası alan 15 yaşındaki kız öğrencinin ise hayati tehlikesinin  bulunmadığı vurgulandı.
 
Olayın ardından okula çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk  edildi.

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