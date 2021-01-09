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ABD'de Nancy Pelosi'nin kürsüsünü çalan gösterici yakalandı

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 23:07 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 23:07

ABD'de Kongre binasına zorla giren ve suça karıştığı düşünülen göstericiler tespit edilirken, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin kürsüsünü çalan göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi.


Amerikan Kongre binası ve çevresinde 6 Ocak günü yaşanan şiddet  eylemleri sırasında, Nancy Pelosi'nin kürsüsünü binanın dışına taşıdığı  görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Adam Johnson isimli göstericinin Florida  eyaletinde yakalandığı açıklandı.
 
Amerikan CNN televizyonunun internet sayfasında yer alan bilgiye göre,  Adalet Bakanlığının talebi üzerine gözaltına alınan 36 yaşındaki Johnson'un cuma  gecesi Pinellas İlçe Hapishanesine götürüldüğü ve Kongre binasının yağmalanması  suçundan yargılanacağı belirtildi.
 
Pelosi'nin masasını dağıtan gösterici de gözaltında
 
Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD Kongre binasının Trump  yanlıları tarafından kuşatılması sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy  Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett'in de tutuklandığını  söyledi.
 
Arkansas eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre  binası baskını esnasında Pelosi'nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış  vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.
 
Johnson ve Barnett'in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12  göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.
 
ABD Kongre binasında çıkan olaylar
 
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını  onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın  önünde miting düzenlemişti.
 
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve  Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede  yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
 
Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş,  yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.  Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de  yaralanmıştı.
 

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ABD Kongre Nancy Pelosi
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