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ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz için "acil" onay aldı

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 2:09 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 2:09

ABD'de yeni tip koronavirüs aşısı üreten Moderna ve Johnson&Johnson'un, takviye dozları için yaptığı başvurular onaylandı.


ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ve Johnson & Johnson tarafından yapılan her iki COVID-19 aşısının destekleyici dozlarına "acil kullanım izni" verdi.
 
Ayrıca onaylanan üç aşıdan herhangi birinin "karıştır ve eşleştir" yaklaşımıyla destekleyici olarak kullanılabileceğini duyurdu.
 
FDA'nın açıklamasına göre, 2. doz COVID-19 aşısını en az 6 ay önce yaptırmış olanlar, 65 yaş üstü veya riskli işlerde çalışan 18 yaş üstü Amerikalılar Moderna takviye aşısını yaptırabilecekken, 18 yaş ve üstü Johnson & Johnson aşısı yaptırmış olanlara ise ilk aşıdan 2 ay sonra destek aşısı uygulanabilecek.
 
FDA'nın gelecek haftalarda Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için onaylanıp onaylanmayacağına karar vermesi bekleniyor.

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