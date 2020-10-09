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ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırmayı planlayan örgüt çökertildi

DHA |  09 Ekim 2020 Cuma - 0:55 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 0:55

ABD'nin Michigan eyaletinde silahlı bir örgüt tarafından Vali Gretchen Ester Whitmer'in kaçırılması planının engellendiği bildirildi.


Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, silahlı  bir örgütün, Michigan Valisi Whitmer'i kaçırmak için detaylı bir planlama yaptığı  ancak hazırlıklarını tamamladığı esnada amacına ulaşmadan çökertildiği  kaydedildi.
 
Bir FBI yetkilisinin araştırmasının yer aldığı raporda, ''ABD  anayasını ihlal ettiği'' gerekçesiyle Demokrat Parti üyesi Whitmer'i kaçırmak  isteyen grubun, 2020 yılı başından bu yana internet üzerinden yaptıkları  yazışmalarda, bazı eyaletlerde ayaklanma organize etmek için birbirlerine  teklifte bulundukları ve 6 Haziran'da Ohio eyaletinde bununla ilgili bir  toplantıda buluştukları bilgisi paylaşıldı.
 
Michigan'da özel bir mülkiyet arazisinde ateşli silah talimi  yaptıkları belirlenen grubun bir üyesinin FBI ile iş birliği yapması üzerine  bütün planın ele geçirildiği belirtildi.
 
Başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirmeyi hedeflediler
 
FBI raporunda, yasa dışı örgütün 14 Haziran'da Vali Whitmer'i,  Michigan'daki yönetim binasından bir baskınla kaçırmayı planladıkları, akabinde  Vali'nin yazlık evinin bu iş için daha uygun olduğu fikrinde buluştuklarına  değinildi.
 
Raporda, Fox kod adlı örgüt elebaşının Vali'yi kaçırma planını kasım  ayındaki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediği  ifade edildi.
 
Kaçırma işleminin başarıya ulaşması için bir köprünün havaya  uçurulması dahil bütün detayların yapıldığı toplantılarda, Vali'nin yazlığının  yakınındaki göl üzerinden, Wisconsin eyaletine kaçırılmasının planlandığı  bilgisine de yer verildi.

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ABD Michigan Gretchen Ester Whitmer
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