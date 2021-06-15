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ABD'de kuduz alarmı! Köpek ithali bir yıl süreyle yasakladı

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 1:28 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 1:32

ABD'ye çeşitli nedenlerle köpek ihraç eden 100'den fazla ülkeye, kuduz riski nedeniyle 1 yıllığına yasak getirildiği açıklandı.


Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kuduzun hala bir sorun  olduğu 100'den fazla ülkeden getirilen köpeklerin ithal edilmesine, kuduz aşısı  kanıtına ihtiyaç duyulması ve küçük oldukları için aşılanamayan yavru köpeklerin  risk oluşturması nedeniyle 1 yıl ara verileceğini duyurdu.
 
Ülkeye getirilen yavru köpeklerin sayısında son zamanlarda hızlı artış  olması dolayısıyla alınan karara ek olarak, ABD vatandaşlarının kendi köpeklerini  söz konusu ülkelere götürmeleri durumunda, kuduz riski olmayan üçüncü bir ülkede  6 ay geçirmeden ülkeye sokamayacakları da belirtildi.
 
ABD'ye, satmak, sahiplenmek veya evcil hayvan olarak beslemek amacıyla  getirilen bu köpeklerin sağlıklı olduğundan emin olmak için alındığı ifade edilen  kararın 14 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.
 
  
Yetkililer, ABD'ye her yıl 1 milyon civarında köpek getirildiğini, 1  sene boyunca geçerli olacak yasak nedeniyle sayının yüzde 4 ila 7,5 oranında  azalmasının beklendiğini bildirdi.

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