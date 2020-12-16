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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 311 bini geçti

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 19:28 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 19:28

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e yükseldi.


Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs  tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 212 bin 82 artışla 17 milyon 155 bin  979'a ulaştı.
 
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3  bin 134 artarak 311 bin 225'e çıktı.
 
İyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçerken, toplam test sayısı 225  milyona yaklaştı.
 
Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 653 binden fazla vaka ile ilk  sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon  143 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
 
Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 833 ile ilk sıradaki New York,  vaka sayısında 834 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada  bulunuyor.
 
Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 9  milyon 933 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 974 bini aşan vakayla  Brezilya takip ediyor.

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