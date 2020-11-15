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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bini aştı

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 21:31 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 21:31

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285’e yükseldi.


Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artışla 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. 
 
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 891 bini, toplam test sayısı da 166 milyon 837 bini geçti. 
 
Ülkede en çok vaka 1 milyon 86 bin 987 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 24 bin 870 vakayla Kaliforniya ve 875 binden fazla vakayla da Florida takip ediyor. 
 
New York, 33 bin 976 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor. 
 
Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 834 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 848 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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