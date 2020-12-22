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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 326 bin 906’ya yükseldi

DHA |  22 Aralık 2020 Salı - 18:51 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 18:53

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 326 bin 906’ya yükseldi.


Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 326 bin 906 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 18 milyon 485 bin 195 kişiye ulaştı. Ülkede, 10 milyon 807 bin 172 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 351 bin 117 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
 
 
 
 
 

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