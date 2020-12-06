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ABD'de koronavirüs aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60

AA |  06 Aralık 2020 Pazar - 1:54 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 1:54

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketinde, katılımcıların yüzde 60'ının onaylanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıracağı belirtildi.


Pew Research, 20 Kasım'da Kovid-19 aşısına yönelik 12 bin 648  kişi  ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.
 
Buna göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak olan aşıyı  yaptıracağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 21'i "muhtemelen aşı  yaptırmayacağını", yüzde 18'i ise "kesinlikle aşı yaptırmayacağını" belirtti.
 
Buna karşın, katılımcıların yüzde 65'i aşıyı ilk yaptıranlardan biri  olmak istemediğini kaydetti.
 
Şirketin, mayıs ayında yaptığı çalışmada, katılımcıların yüzde 72'si  bulunacak aşıyı olacağını belirtmiş, eylül ayında bu oran yüzde 51'e  düşmüştü.
 
Diğer taraftan Pew Research araştırmasına göre, ABD'deki Asya  kökenlilerin yüzde 83'ü, Hispanik kökenlilerin ise yüzde 63'ü aşı yaptıracağını  ifade etti.
 
Çalışmada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan veya ölen birini  tanıdığını söyleyen siyahilerin oranı yüzde 72 iken ankette aşı yaptırmak isteyen  siyahilerin oranının yüzde 42'de kalması dikkati çekti.
 

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ABD koronavirüs aşı
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