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ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

DHA |  18 Aralık 2020 Cuma - 18:14 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 18:14

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.


ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizerın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, Başım dönüyor dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı. O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dovera ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBCnin kameralarına yansıdı.

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ABD koronavirüs hemşire
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