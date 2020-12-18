ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizerın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, Başım dönüyor dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı. O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dovera ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBCnin kameralarına yansıdı.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı
ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı
DHA | 18 Aralık 2020 Cuma - 18:14 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 18:14