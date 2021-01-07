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ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan 3 istifa

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 7:30 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 7:30

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etti.


ABD'de bugün Trump destekçilerinin Kongre binasını basması ve şiddet  olaylarının ardından, Beyaz Saray'da istifa dalgası geldi.
 
Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar  nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu.
 
Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı  açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak bugünkü olayların ardından  istifa kararını aldığını kaydetti.
 
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal  İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa  ettiklerini duyurdu.
 
Ulusal Güvenlik Danışmanının da istifa etmeyi düşündüğü iddiası
 
Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki  başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.
 
 İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal  Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı  Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.
 
Trump yanlıları Kongreyi basmıştı
 
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce  gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye  çalışmıştı.
 
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler  Senatoya girmişti.
 
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay  oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.
 
ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri  düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
 
Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile  18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
 
Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını  kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.
 
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun  üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.
 
Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye,  Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum."  demişti.
 
Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık  dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat  sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını  açıklamıştı.
 
  
 
 
 
 

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