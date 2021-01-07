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ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'daki istifalar sürüyor

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 20:44 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 20:44

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger de yönetimden istifa eden isimler arasına katıldı.


ABD gündemini sarsan Kongre baskını nedeniyle dün 3 ismin görevi  bıraktığı Beyaz Saray'daki istifalar sürüyor.
 
Bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın  Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney, olayların ardından istifa  ettiğini duyurdu.
 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da Twitter  hesabından yaptığı açıklamada, yardımcısı Pottinger'in görevden ayrıldığını  bildirdi.
 
Pottinger'in istifa edeceği iddiaları dün basına yansımıştı.
 
Kongredeki olayların ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah  Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel  Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.
 
Ulusal Güvenlik Danışmanının da istifa etmeyi düşündüğü iddiası
 
Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki  başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.
 
İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz  Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer  isimler arasında yer alıyor.
 
Trump yanlıları Kongreyi basmıştı
 
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce  gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye  çalışmıştı.
 
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler  Senatoya girmişti.
 
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay  oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.
 
ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri  düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
 
Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile  18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
 
Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını  kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.
 
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun  üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.
 
Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye,  Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum."  demişti.
 
Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık  dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat  sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını  açıklamıştı.

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