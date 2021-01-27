ABD’de kasırga felaketinin boyutu drone ile görüntülendi

ABD’nin Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan ve saatte 135 kilometre hızla esen kasırga ve fırtınanın bilançosu ağırlaşırken, bölgedeki bir çok yerleşim yeri yıkıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan kasırga ve fırtınada bilanço ağırlaşıyor. Bölgede saatte 135 kilometre hızla esen kasırga, 1 kişi hayatını kaybetmesine, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kasırga ve fırtınanın en çok etkili olduğu Birmingham bölgesinde çok sayıda evde hasar meydana geldi.

HASAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ