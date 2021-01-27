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ABD’de kasırga felaketinin boyutu drone ile görüntülendi

DHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 14:59 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 14:59

ABD’nin Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan ve saatte 135 kilometre hızla esen kasırga ve fırtınanın bilançosu ağırlaşırken, bölgedeki bir çok yerleşim yeri yıkıldı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan kasırga ve fırtınada bilanço ağırlaşıyor. Bölgede saatte 135 kilometre hızla esen kasırga, 1 kişi hayatını kaybetmesine, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kasırga ve fırtınanın en çok etkili olduğu Birmingham bölgesinde çok sayıda evde hasar meydana geldi.
 
HASAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
 
Hasarın bilançosu drone ile gün yüzüne çıktı. Görüntülerde bölgedeki bir çok yerleşim yerinde evlerin yıkıldığı, araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor. ABD meteoroloji yetkilileri bölgedeki vatandaşlara fırtına ve kasırgaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
 
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