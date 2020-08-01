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ABD’de karantina kurallarını ihlal eden Floridalı çifte gözaltı

DHA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:13 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 12:14

ABD’nin Florida eyaletinde corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Jose Interian ve Yohana Gonzalez, ‘karantina kurallarını ihlal etmekten’ gözaltına alındı.


Ülkenin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys’in bir parçası olan Key West’te yaşayan 24 yaşındaki Interian ve 26 yaşındaki Gonzalez’in corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ABD Sağlık Bakanlığınca çiftin kendilerini karantinaya almaları istendi.
 
Ancak çift, kendilerini karantinaya almayarak günlük yaşamlarına devam etti. Çiftin komşularının, Interian ve Gonzalez’in karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkıp günlük hayatlarına devam ettiğine dair şikayette bulundukları ifade edildi. Çiftin komşularından biri, çifti video kaydına alarak görüntüleri Key West polisine teslim etti. Çiftin, Çarşamba günü gözaltına alındığı belirtildi. Interian ve Gonzalez’in, ‘karantina’ ve ‘afet ve acil durum yönetimi kurallarını ihlal etmekle’ suçlandığı ifade edildi.
 

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