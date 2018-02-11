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ABD'de kar esareti! İki bine yakın uçuş iptal

11 Şubat 2018 Pazar - 9:57 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 9:57

ABD’nin Chicago kentinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. 30 santimetreye ulaşan kar toplamda bin 800 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.


Kentteki kar kalınlığının perşembe gününden bu yana yer yer 30  santimetreye ulaşmasına neden olan kar fırtınası etkisini kaybederek aralıklarla  devam etti.
 
ABD genelinde ilk gün Chicago bağlantılı bin 400’den fazla uçuşun  iptal edilmesine neden olan kar yağışı ikinci gününde de 400’den fazla uçuşun  kaldırılmasına ve yüzlercesinin de gecikmesine yol açtı.
 
Michigan Gölü’nün Chicago kıyılarında pazar günü de yağması beklenen  kar yağışı nedeniyle donma meydana geldi.
 
Çevre eyalet ve kentlerden yapılan tuz kamyonu takviyesinin yanı sıra  300 pullukla yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarına rağmen Chicago’nun  birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik kazaları yaşandı

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