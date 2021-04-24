ABD'de Johnson & Johnson aşısının kullanımına yeniden onay

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle 13 Nisan’da kullanımına ara verilen Johnson & Johnson'ın aşısına tekrar yeşil ışık yaktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi, Johnson & Johnson’ın ürettiği COVID-19 aşısının kullanımına 4’e karşı 10 oy ile devam kararı aldı.

Komitenin, tek doz halinde kullanılan Johnson & Johnson COVID-19 aşısının faydalarının taşıdığı risklerden çok daha fazla olduğu konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.