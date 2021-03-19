ABD'de istismar ile suçlanan Türk profesör aklandı! Mahkeme tazminat ödeyecek

Prof. Dr. Hikmet Budak 2002 yılında Nebraska Üniversitesi’nden doktorasını aldı. 2004 yılına kadar ‘Genetik Koordinatörü’ olarak aynı üniversitede çalışmaya devam etti. 2004-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2016’da Montana Eyalet Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin, bitki bilimleri alanındaki ilk vakıf kürsüsü başkanı oldu. Ancak 2018 yılında 4 öğrenci tarafından taciz ve ayrımcılıkla suçlandı. Üniversite, iddiaları araştırmak üzere bir heyet kurdu ve rapor hazırladı. Raporda, Budak’ın engelli, ulusal köken, cinsiyet, evlilik, aile durumu ve din temelinde öğrencilere ve personele karşı ayrımcılık yaptığı iddia edildi. Ayrıca taciz iddialarına da yer verildi.

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