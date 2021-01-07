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ABD'de istifa depremi! Resmen duyurdu

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 22:10 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 22:17

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, dün Kongreye yapılan baskının ardından istifa ettiğini duyurdu.


ABD'de dünkü Kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray'da ardı ardına  yaşanan istifaların ardından, kabineden de ilk istifa geldi.
 
Ulaştırma Bakanı Chao, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü olaylardan  Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, olayları "travmatik ve önlenebilir"  şeklinde niteledi.
 
Bugüne kadar bakanlık görevinde bulunmaktan gurur duyduğunun altını  çizen Chao, "Bugün ABD Ulaştırma Bakanlığı görevimden, 11 Ocak'tan itibaren  geçerli olmak üzere istifa ettiğimi duyuruyorum." ifadesini kullandı.
 
Chao, aynı zamanda son günlerde Trump ile sık sık ters düşen Senato  Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi.
 
Beyaz Saray'da da ardı ardına istifalar yaşanmıştı
 
Dünkü Kongre baskınının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah  Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel  Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.
 
 Bugün de bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda  Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik  Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifalarını duyurmuştu.
 
Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki  başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.
 
İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz  Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer  isimler arasında yer alıyor.
 
Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi
 
 Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre  binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma  çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.
 
Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de  yaralanmıştı.
 
Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.
 
Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken,  Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

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ABD Ulaştırma Elaine Chao
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