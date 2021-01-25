ABD'de ilk defa Müslüman bir kadın federal başsavcılık görevine seçildi

ABD’de ilk defa göçmen kökenli Müslüman bir kadın, federal başsavcılık görevine vekaleten atandı.

Pakistan doğumlu Saime Mohsin, Michigan eyaleti doğu bölgesi başsavcı vekili seçilerek, "ülkede bu göreve getirilen ilk Müslüman kadın" olarak tarihe geçti.

Atamayı "büyük bir onur" olarak niteleyen Mohsin, "Yasaları sadakatle uygulama ve herkes için adalet arama temel misyonumuzu yerine getirmeye derinden bağlıyım." ifadesini kullandı.