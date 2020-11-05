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ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 23:44 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 23:44

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği açıklandı.


ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı  açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ  bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5  milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.
 
Açıklamada, ''Concept School yönetimi, Federal İletişim Komisyonu  tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal etmesi nedeniyle 4,5 milyon dolar  ödemeyi kabul etmiştir.'' ifadesine yer verildi.
 
FETÖ bağlantılı okul yönetiminin, "teknolojik aletlerin ihalesi için  adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" belirtildi.

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ABD Fetullahçı Terör Örgütü ceza
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