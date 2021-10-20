ABD'de İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas korona oldu

ABD'de hükümet yetkililerinden biri koronavirüse yakalandı.
İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın kovid-19 yakalandığı duyuruldu.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Marsha Espinosa, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bakan Mayorkas'ın, bu sabah rutin seyahat öncesi yaptırdığı korona test sonucu pozitif çıktı." ifadesini kullandı.
HAFİF BELİRTİLER YAŞADIĞI AKTARILDI
Mayorkas'ın kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Espinosa, bakanın hafif belirtiler gösterdiğini aktardı.
Espinosa, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) protokolü gereği Mayorkas'ın karantinada kalacağını ve evden çalışacağını belirtti.