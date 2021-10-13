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ABD'de halkın Kongreye desteği yüzde 27'ye geriledi

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 23:30 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 23:30

ABD'de yapılan bir anket, Demokratların kontrolünde olan Kongreye halk desteğinin yüzde 27'ye gerilediğini ortaya koydu.


CNN ve anket firması SSRS tarafından ortak yapılan ankete katılanların  yüzde 73'ü, Kongreyi desteklemediği yönünde görüş bildirdi.
 
Kongreye halk desteği, nisandan bu yana 4 puan gerileyerek yüzde 27  seviyesine düştü.
 
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Kongrenin iki kanadını  oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato, Demokratların kontrolüne geçmişti.
 
Ülkede Kasım 2022'de gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinde 435  sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'i  seçilecek.
 
Biden'a halk desteği de düşüyor
 
Öte yandan, 3 Kasım 2020'deki seçimlerde başkanlık koltuğunu kazanan  Demokrat Joe Biden'a halk desteği de günden güne eriyor.
 
Özellikle ağustosta verdiği Afganistan'dan çekilme kararı ve  sonrasında yaşananlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Biden'a destek yüzde  43'e gerilemiş durumda.

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