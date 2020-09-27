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ABD'de gözler 29 Eylül'de! Trump'tan Biden için şoke eden istek

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 20:48 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 20:48

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden ile yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibine doping testi yapılmasını istedi.


Trump, Twitter hesabından, ''Salı günü canlı yayın tartışması  öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep  edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum.'' paylaşımında bulundu.
 
Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu  ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savundu.
 
3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden ilk  canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.
 
Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek  Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet  olayları ve ırkçılık yer alacak.
 
Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın  moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak.
 
   

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ABD Donald Trump doping
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