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ABD'de flaş soruşturma!

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 0:13 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 0:13

ABD Adalet Bakanlığı, Clinton Vakfının, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görev yaptığı süredeki faaliyetlerini soruşturmaya başladı.


ABD basınında yer alan haberlere göre, 42'nci ABD Başkanı Bill  Clinton'un kurduğu Clinton Vakfının 2009 ve 2013 yılları arasındaki çalışmalarını  ve hesaplarını inceliyor.
 
Soruşturmanın takibini Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yürüttüğü ve  soruşturmayı bir ay önce başlattığı belirtildi.
 
Bugüne kadar FBI'ın bir kişiyi soruşturduğu ve gelecek günlerde ise  soruşturulacak kişi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.
 
Haberlerde, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Clinton ailesinin,  herhangi bir ülkeye kendilerine bağışta bulunmaları durumunda bir karşılık vaat  edip etmediğinin" araştırıldığını ifade etti.
 
Clinton ailesinin sözcüsü Nick Merrill ise soruşturmanın "siyasi bir  hamle" olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturması  altında olduğuna işaret etti. Merrill, "Bu tür soruşturmalarla dikkati dağıtmaya  çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

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