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ABD'de flaş karar! 12 yaş ve üstü çocuklara aşı zorunlu olacak

AA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 0:33 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 0:33

ABD'de California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.


ABD'de ilk defa California eyaletinde, Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA)  tam onay alınır alınmaz, Kovid-19 aşısı 12 yaş ve üstü tüm çocuklar için zorunlu  hale getirileceği açıklandı.
 
Vali Gavin Newsom, San Francisco'daki bir okulda yaptığı açıklamada,  12 yaş ve üstü çocuklar için aşı onayının çıkması durumunda bu grubun ocak 2022  itibarıyla aşılanmaya başlanacağını, anaokulundan 6'ncı sınıfa kadar olan  çocukların da yeni bir FDA onayının ardından aşamalı olarak aşılanacağı ifade  etti.
 
Vali, Kovid-19 salgınını kontrol altına alma çabası çerçevesinde  aldıkları kararlar hakkında "Hedefimize ulaşmak için hala zorlu bir mücadele  gerekiyor." dedi.
 
ABD'de, sadece 16 yaş ve üstü bireylere Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı  için FDA'dan tam onay alınmış durumdayken mayıs ayında bu yana 12-15 yaş arası  çocukların aşılanması için de acil kullanım izni mevcut.
 
Ülkedeki 5-11 yaş arası çocukların aşılanabilmesi içinse kasım ayında  bir acil kullanım izninin çıkmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

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