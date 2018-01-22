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ABD'de federal hükümet yeniden açıldı

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 21:15 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 21:59

ABD Senatosu, bütçe krizi nedeniyle 3 gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı


Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşamaması  nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen "kapanan" federal hükümete, 8 Şubat'a kadar  harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısı, Senato'dan 18'e karşı  81 oyla geçti.
 
Ülke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz  Sarayı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümetin, yeniden tam  olarak faaliyete geçmesi için ABD Temsilciler Meclisi'nin de tasarıyı onaylaması  gerekiyor.
 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın hafta sonu yaptığı  açıklamada, Senato'dan geçecek yeni bir bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde  onaylanacağını bildirmişti.
 
Bu nedenle, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kısa süre içinde  yapılması beklenen oylamadan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla  yürürlüğe girmesi bekleniyor.
 
Böylece, harcama yetkisi bulunmadığı için son üç gündür hayati  hizmetler dışında kalan faaliyetlerini gerçekleştiremeyen Amerikan federal  hükümeti, 23 Ocak'tan itibaren yeniden açılacak.
 
 
Federal hükümetin "kapanması" ne demek?
 
Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona  eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı  kapatması gerekiyor.
 
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini  kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye  hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini  durdurması anlamına geliyor.
 
Cumhuriyetçi Parti, DACA göçmenleri için güvence verdi
 
Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe tasarısı üzerinde  anlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk  yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program  için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu.
 
McConnell, pazar gecesi Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada,  hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi 8 Şubat'ta dolana  kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, yeni bir yasal düzenleme için  harekete geçeceğini taahhüt etmişti.
 
Trump, geçen yıl sonlandırdığı program kapsamındaki göçmenler için  yasal bir düzenleme çıkarılması için Kongreye 5 Mart’a kadar süre tanımıştı.
 
Üç günlük kapanmanın maliyeti düşük
 
Amerikan federal hükümetinin, Kongrenin bütçe tasarısı üzerinde  anlaşamadığı için kısmen kapanmasının ilk iki günü hafta sonuna denk geldiği için  etkisi hissedilmemişti.
 
Pazartesi günü zorunlu izne çıkarılan yaklaşık 850 bin kamu  çalışanının bir günlük aranın ardından işlerine dönecek olması, kapanmanın  maliyetinin sınırlı kalmasını sağladı.
 
Bir önceki 24 milyar dolara mal olmuştu
 
Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de  her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son eski Başkan Barack Obama'nın  döneminde olmak üzere defalarca kapanmasına yol açtı.
 
Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim  2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda  görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken,  binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi bu süre boyunca ücret  alamadan çalışmıştı.
 
Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç,  Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona  ermişti.

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ABD federal hükümet bütçe tasarısı
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