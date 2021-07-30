ABD'de federal çalışanlara aşı veya test yapma zorunluluğu

ABD Başkanı Joe Biden, son haftalarda artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Biden, Beyaz Saray ’da düzenlediği basın toplantısında, daha fazla Amerikalıyı aşılatmak ve Delta varyantının yayılmasını yavaşlatmak için yeni eylemler planını açıkladı.

COVID-19 vaka sayısı artışlarının ve ölümlerinin önlenebilir olduğuna vurgu yapan Biden, “Şu anda 'Aşıyı keşke yaptırsaydım’ diyen çok fazla insan ölüyor ya da sevdikleri birinin ölümünü izliyor. Bu bir Amerikan trajedisidir. Ölmek zorunda olmayan insanlar ölüyor.” diye konuştu.

Biden, ülkede aşı yaptırmamış federal çalışanlara aşılarını tamamlamaları gerektiği çağrısında bulunarak, aksi takdirde her hafta COVID-19 testi yaptırmaları, maske kullanmaları ve sosyal mesafeyi korumak zorunda kalacaklarını duyurdu.

Savunma Bakanlığına da seslenen Biden, ordu mensuplarının zorunlu yaptırması gereken aşılar listesine COVID-19 aşısının da eklenmesi, aynı şekilde federal kurumlarla iş yapan yüklenici firmalara da benzer uygulamanın getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Biden, eyalet ve yerel yönetimlere de, aşılamaya teşvik için Koronavirüs Yardım Paketi fonundan aşı yaptıranlara 100 ABD doları verilmesi çağrısında bulunarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, çalışanlarına ve aile üyelerine aşı yaptırmaları için izin vermeleri halinde geri ödeme alacaklarını bildirdi.

“Bu bir ölüm ve kalım meselesidir”

Ülkede COVID-19’a yakalanarak hastalanan veya ölen kesimin çoğunluğunun aşı yaptırmamış kişilerden oluştuğunu tekrarlayan Biden, “Bu kişiler kendilerinin, ailelerinin, çevresinin hayatını riske atıyor. Ulusun kırılgan ekonomisini ve normale dönüşü tehlikeye sokuyor. Her Amerikalı için aşımızın olması bir Amerikan nimetidir. Bu nimeti boşa harcamak çok yazık.” dedi.

Biden, bazı Cumhuriyetçi Parti milletvekilleri ve eyalet valilerinin aşılama konusunda halkı teşvik eden çağrılarını da takdir etiğini belirterek, “Bu olayın partizanlıkla ilgisi yok. Kelimenin tam anlamıyla bu bir ölüm ve kalım meselesidir.” diye konuştu.

Okulların güz döneminde tamamen açılması gerektiğine de işaret eden Biden, öte yandan uzmanların bilimsel açıdan şu an için destekleyici üçüncü doz aşı vurulmasına ihtiyaç görmediklerini kaydetti.

Analistler, ülke genelinde federal hükümetten maaş alan yaklaşık 4 milyon çalışanın bulunduğunu, ancak Biden’ın yeni kararının, federal hükümetle iş yapan yüklenici firmalarla birlikte 7 milyon kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekiyor.

ABD'de özel şirketler de çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

Ülkede bazı eyalet ve şehir belediyelerinin yanı sıra ülkenin en büyük özel şirketlerinden bazıları da çalışanlarına aşı talep etmek için harekete geçti.

Teknoloji devleri Facebook ve Google ile birlikte bu hafta Delta ve United hava yolu şirketleri, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in de aralarında bulunduğu büyük finans kuruluşları, Washington Post ve CNN gibi medya organları da çalışanlarının işe dönmeden önce aşılarının tam olduğunu kanıtlamaları gerektiğini duyurdu.