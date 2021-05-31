31 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.422 0.50 EURO 10,4860 0.42
USD 8,5950 0.35 ALTIN 524,430 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de facia gibi kaza: Çok sayıda ölü var

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 2:10 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 2:10

CNN'in son dakika haberine göre, ABD'de küçük bir jetin Tennessee gölüne düşmesiyle, aralarında Remnant Kardeşlik Kilisesi kurucusunun ve Hristiyan diyet gurusu Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğu yedi kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini söyledi.


CNN'e konuşan yetkililer, Cessna 501'in Smyrna havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra Nashville yakınlarındaki bir topluluk olan Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştüğünü söyledi.
 
Kazada yedi kişi hayatını kaybetti.
 
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazanın nedenini araştırıyor.

ETİKETLER

son dakika ABD kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.