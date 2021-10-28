29 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1730 0.23
USD 9,5290 0.01 ALTIN 551,230 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de eşini öldüren kişi 45 yıl hapisten sonra 83 yaşında beraat etti

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 23:28 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 23:28

ABD'de 83 yaşında bir adamın, eşini öldürme suçlamasıyla 45 yıl hapis yattıktan sonra beraat ettiği belirtildi.


Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ohio eyaletinde Cleveland  şehrinde yaşayan İsiah Andrews, 1974'te eşinin öldürülmesi olayında suçlu  bulunarak hapse mahkum oldu.
 
Andrews, 45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi. Savcılığın  cinayetten sonra polisin başka bir şüpheliyi tutuklayıp bıraktığını jüriye  söylemediğinin ortaya çıkması üzerine, Andrews'ın yargılanmasına geçen sene  yeniden başlandı.
 
Savcılık, dava sürerken, tekerlekli sandalye kullanan ve kanser  hastası olan Andrews'la, suçu kabul etmesi karşılığında serbest kalması için  pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak Andrews, eşi için adalet isteğini belirterek, bu  teklifi reddetti.
 
Davada, Andrews'ı suçla ilişkilendiren hiçbir fiziksel kanıt  bulunamaması ve şahit olarak ismi geçen 6 kişinin de vefat etmiş olmasından  dolayı hakim beraat kararı verdi.
 
Davayı, haksız yere hapsedilen kişilerin serbest bırakılması için  çalışan Ohio Masumiyet Projesi adlı sivil toplum kuruluşu takip etti.

ETİKETLER

ABD beraat hapis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.