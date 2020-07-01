02 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.315 -1.04 EURO 7,7170 0.14
USD 6,8500 0.05 ALTIN 390,050 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD’de eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı düştü

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:38 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 11:39

ABD’nin South Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı.


ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-16CM tipi uçağın rutin eğitim uçuşunda olduğu belirtildi.
 
Pilotun durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, kazanın sebebinin incelendiği ifade edildi.

ETİKETLER

ABD eğitim uçuşu F-16 savaş uçağı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.