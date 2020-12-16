ABD'de durum vahim! 5 bin ek ceset torbası satın alındı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte, son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı koronavirüs bilgilendirmesinde, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını açıkladı.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Ülkede hızla artan ölüm oranları yetkilileri harekete geçirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı koronavirüs bilgilendirmesi ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi. Newson, açıklamasında, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını ve birçok mobil morgun da beklemede olduğunu duyurdu.

"5 BİN CESET TOBASI ALINDI, MOBİL MORGLAR BEKLEMEDE"