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ABD'de 'dünyanın en akıllı maskesi' tanıtıldı

DHA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 17:58 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 17:58

Akıllı oyun şirketi Razer, "Dünyanın en akıllı maskesi" olarak tasarladığı, mikrofonlu ve ışıklı yüz maskesini ABD'deki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2021) tanıttı.


Bilgisayar donanım ekipmanları üreten Razer, her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen, yeni buluşların tanıtıldığı fuar, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapıldı.Akıllı oyun şirketi Razer, "Dünyanın en akıllı maskesi" olarak tasarladığı, mikrofonlu ve ışıklı yüz maskesini ABD'deki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2021) tanıttı.
 
AKTİF HAVALANDIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP
 
Mikrofon sayesinde kullanıcının sesinin daha iyi duyulmasını sağlayan prototip maske, aktif havalandırma özelliğine sahip. Maske, solunmuş ısınan havayı dışarı atarken, daha serin havanın solunmasını sağlıyor.
 
DUDAK HAREKETLERİ VE MİMİKLER GÖRÜLÜYOR
 
Kullanan kişinin dudak hareketleri ve mimiklerinin görülmesini sağlaması için şeffaf plastikten yapılan maskenin, karanlıkta ışıklarının otomatik olarak yanarak ağız kısmını aydınlattığı, çıkarılabilir ventilatörünün hava akışını düzenlediği ve havadaki partikülleri en az yüzde 95 oranında filtreleyebildiği belirtildi. Yüksek bakteriyel filtrasyon etkinliğine (BFE) ek olarak, maskenin ayrıca büyük damlacıklara ve sıçramalara karşı koruyan yüksek bir sıvı direncine sahip olduğu ifade edilirken, Project Hazel’ın maske şarj olurken bakteri ve virüsleri öldüren, iç kısmı UV ışığı ile kaplı özel bir şarj kutusu ile birlikte geldiği belirtildi.
 

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Razer yüz maskesi dünyanın en akıllı maskesi
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