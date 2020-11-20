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ABD'de dünyaca ünlü isimlerin eşyaları açık artırmayla satılacak
'Rock'n roll müziğin kralı' Elvis Presley’in elmas yüzüğü ve dünya boks şampiyonu Muhammed Ali'nin boks eldiveni ABD’li müzayede şirketi GWS Açık Artırma Evi tarafından açık artırmayla satışa sunulacak.
Öldüğünde 42 yaşında olan Rock'n roll'un kralı Elvis Presley’in yüzüğü, ABD'li GWS Açık Artırma Evi tarafından 28 Kasım'da satış çıkarılacak. Dünyaca ünlü müzayedenin en önemli eşyaları arasında bulunan Elvis Presley’in elmas yüzüğünün, 1 milyon dolara satışa sunulması bekleniyor.