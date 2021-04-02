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ABD'de 'dış tehdit' alarmı! Tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 20:28 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 20:53

ABD Kongresi yerleşkesinin 'bir dış tehdit' nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.


ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.
 
Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş  çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
 
ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,  Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği  kaydedildi.
 
Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de  yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.
 
Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı  ifade edildi.
 

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ABD Kongresi dış tehdit
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