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ABD'de Demokratlar Trump'ı 'ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik' ile suçluyor

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 20:38 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 20:38

ABD Temsilciler Meclisine sunulan tasarıda Başkan Donald Trump'a, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi. Söz konusu azil maddesinin Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi, Trump'ın "görevden alınması istemiyle suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçmesi anlamına gelecek.


ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla  görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren  tasarıyı Meclise resmen sundu.
 
 Tasarıda "görevi kötüye kullanmak" başlığı altında Trump'a, kongre  baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması  yöneltildi.
 
Azil maddesinin hafta içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda  oylanarak kabul edilmesi bekleniyor ancak azil sürecinde mahkeme görevi görecek  olan Senatonun gündemine ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.
 
Söz konusu azil maddesinin Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi,  Trump'ın "görevden alınması istemiyle suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçmesi  anlamına gelecek.
 
Öte yandan Demokratlar, Anayasanın 25. Ek Maddesini işletmesi  suretiyle Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Trump'ın görevden alınması sürecini  başlatması çağrısı yapan tasarıyı da Meclis gündemine taşıyor.
 
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dünkü açıklamasında, söz  konusu tasarının öncelikle "oy birliğiyle" kabul edilip edilmeyeceğine  bakacaklarını kaydetmiş, oy birliğinin sağlanamaması durumunda salı günü tasarıyı  Meclis Genel Kurulunda oylayıp kabul edeceklerini bildirmişti.
 
 Tasarıda, Başkan Yardımcısı Pence'e, Trump'ın görevden alınması  işlemleri için 24 saat süre verileceğini vurgulayan Pelosi, bu sürenin ardından  Trump'ın azil maddesinin Mecliste oylanacağını kaydetmişti.
 
ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden  alınmasına ilişkin süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten  (impeachment) savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar  verilen jüri görevi görüyor.
 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'da yapılan oylamada  Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek"  suçlamaları kabul edilmişti. Trump, 6 Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada her  iki suçlamadan da aklanmıştı.
 

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