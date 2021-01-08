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ABD'de dehşete düşüren gelişme: Nükleer saldırı düzenleyebilir

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 20:48 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 20:48

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.


ABD Kongresinin Trump'ı destekleyen göstericilerce basılması üzerine  çıkan siyasi kriz devam ediyor.
 
Trump'ın Anayasanın 25'inci maddesi gereğince görevden alınmasını  isteyen Pelosi, bu kez Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir  tartışma başlattı.
 
Pelosi, mektubunda, Senatodaki Demokrat lider Chuck Schumer ve  kendisinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'i aradığını, ondan Trump'ı görevden  alması için kabinede gerekli zemini oluşturmasını istediklerini aktardı.
 
Mektuptaki "Dengesiz bir başkanın nükleer kodları kullanmasını  engelleme" alt başlığında şu ifadeler yer aldı:
 
"Bu sabah Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile dengesiz bir başkanın  bir savaş veya nükleer kodlara erişip bir nükleer saldırı başlatmasını engellemek  için mevcut tedbirleri ele aldık. Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli  olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından  Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız."
 
Pentagon'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
 
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını  onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın  önünde miting düzenlemişti.
 
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve  Kongre binasına girmeye çalışmıştı.
 
Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir  kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
 
Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş  ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini  duyurmuştu.
 
Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum  yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.
 

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