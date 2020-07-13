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ABD'de corona kabusu! Bir günde 15 bin vaka ile rekor kırdı

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 0:38 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 0:38

Son 24 saatte 15 bin yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği ABD'nin Florida eyaleti, ülkede en fazla günlük vaka artışı görülen eyalet oldu.


Yerel basında çıkan haberlere göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine giren ilk eyaletler arasında olan Florida'da pazar günü 15 bin 229 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 45 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece Florida, New York'ta 10 Nisan'da kayda geçen 12 bin 847 günlük vaka sayısı rekorunu kırmış oldu. Ülkedeki günlük vaka artış sıralamasında ikinci sırada 11 bin 694 vakayla California eyaleti yer aldı.
 
''EN KÖTÜ FIRLAYIŞIN ÇOK ÖTESİNDE''
 
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkede vakalardaki sert artışa dikkati çekerek, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." ifadesini kullanmıştı.
 
Fauci, yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne vurgu yapmış ancak söz konusu eyaletlerin normalleşme sürecine giren ilk eyaletler olması dikkati çekmişti.
 

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