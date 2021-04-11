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ABD'de çok sert Rusya açıklaması: Bedeli ve sonucu olur

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 18:11 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 18:11

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırgan ya da pervasız" bir şekilde hareket etmesi halinde bunun bedeli ve sonucu olacağı uyarısında bulundu.


Blinken, NBC televizyonunda Chuck Todd'un sunduğu "Meet the Press"  programına konuk olarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin  açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle "gerçek endişeleri"  olduğunun altını çizen Blinken, "Ukrayna sınırında, Rusya'nın ilk işgal yaptığı  zaman olan 2014'ten bu yana görülen en fazla asker yığınağı var. Bu nedenle de  Avrupa'daki ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın temas ve iş birliği  halindeyiz." dedi.
 
Blinken, "Başkan Joe Biden bu konuda net. Rusya, pervasız ya da  saldırgan bir şekilde hareket ederse bunun bedeli ve sonucu olur." ifadesini  kullandı.
 
Kovid-19'un yayılmasından Çin'i sorumlu tuttu
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından Çin'i sorumlu  tutan Blinken, şunları söyledi:
 
"Kovid-19'un ilk zamanlarında Çin'in yapması gerekeni yapmadığını  düşünüyorum. Uluslararası uzmanlara doğru zamanda erişim tanımalı, bilgiyi  paylaşmalı ve gerçek bir şeffaflık ortaya koymalıydı. Çin yapması gerekeni  yapamadığı için virüs çok kolay çığırından çıktı. Başka türlü davransalardı sonuç  bu kadar kötü olmayabilirdi."
 
Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik
 
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı  konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker  sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
 
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ile Avrupa  Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz  2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
 
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla  Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi  hayatını kaybetti.

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