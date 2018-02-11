ABD'de cinnet! Bütün ailesini öldürdü

Cumartesi günü yerel saatle 20.40'da üst üste ihbar alan Kentucky Eyalet Polisi, siyah bir otomobilin peşine düştü. Alarma geçen polis, kısa bir süre sonra Paintsville şehrinde bir apartman kompleksinde bulunan aracın Joseph Nickell adına kayıtlı olduğunu belirledi. Kentucky Polisi Paintsville'de 3 ve Johnson şehrinde ise 2 olmak üzere 5 ceset buldu.

Nickell'in annesi ve babasını daha sonra da Paintsville'deki kız arkadaşı ve annesini öldürerek intihar ettiği öğrenildi.



Paintsville Şerifi Dwayne Price olayla ilgili yaptığı açıklamada cinayetleri çılgınlık olarak niteleyerek, "Olayda dört masum kurban tespit edildi. Fail daha sonra yaşamına son verdi. Bir adamın eylemleri yüzünden 4 kişinin öldürülmesini hiçbir kelime anlatamaz. 34 yıldır kanun adamı olarak çalışıyorum. Bu şimdiye kadar gördüğüm en rahatsız edici şiddet eylemlerinden biri" dedi.



Nickell'in çok sayıda Facebook sayfaları bulunduğu tespit edilirken, profiline İsrail bayrağı koyduğu ve Başkan Donald Trump'ın hayranı olduğu ortaya çıktı. Nickell'in İslamofobik Facebook mesajları ise dikkat çekti.



