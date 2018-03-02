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ABD'de Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı

02 Mart 2018 Cuma - 18:51 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 18:51

ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.


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